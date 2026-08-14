У Києві тривають мітинги проти відставки Федорова: фоторепортаж
У п'ятницю, 14 серпня, у Києві біля театру Франка знову зібралися близько 200 мітингувальників, які продовжують виходити на акції протесту. Мітинги тривають уже 30 днів, а серед основних вимог залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Учасники також говорять про ставлення до ветеранів, необхідність реформ і проводять тематичні акції.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події.
Що відбувається на мітингу проти відставки Федорова
Сьогодні, 14 серпня, біля театру імені Івана Франка в Києві зібралися близько 200 людей, при цьому мітингувальники продовжують прибувати. Під час акції традиційно працює відкритий мікрофон, де охочі можуть висловити свою думку, озвучити вимоги та поділитися баченням необхідних змін.
Однією з вимог протестувальників залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас мітинги вже стосуються ширшого кола питань — зокрема, учасники вимагають гідного ставлення до ветеранів та впровадження реформ.
На акцію люди прийшли з картонними плакатами, на яких написали свої заклики. Також під час мітингу співають українські пісні та зачитують українські вірші.
Окрім цього, протестувальники створили кілька тематичних інсталяцій. Зокрема, біля театру представили інсталяцію з вогнем і грошима в крові, а також окрему інсталяцію з шин.
Ймовірно, таким чином учасники намагаються привернути увагу до проблеми корупції.
Останні новини Києва
Новини.LIVE інформували, що на Київщині з 17 до 22 серпня посилять контроль за дотриманням габаритно-вагових норм вантажівками. Попередні перевірки показали, що кожне четверте вантажне авто рухалося з порушеннями. Влада також планує посилити контроль за пасажирськими перевізниками через скарги жителів області.
Новини.LIVE також писали, що у київському метро на станції "Сирець" тестують зонування для пасажирів, які перебувають там під час повітряних тривог. На платформі позначили рекомендовані місця для людей із дітьми, тваринами, маломобільних пасажирів та тих, кому потрібно сидіти. Поки що нові зони мають лише рекомендаційний характер, а за результатами тестування їх можуть запровадити на інших станціях.
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