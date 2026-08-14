У Києві тривають мітинги проти відставки Федорова: фоторепортаж

У Києві люди вийшли на мітинг проти відставки ексочільника Міністерства оборони України Михайла Федорова. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 14 серпня, у Києві біля театру Франка знову зібралися близько 200 мітингувальників, які продовжують виходити на акції протесту. Мітинги тривають уже 30 днів, а серед основних вимог залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Учасники також говорять про ставлення до ветеранів, необхідність реформ і проводять тематичні акції.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події.

У Києві містяни вийшли на акцію проти відставки Федорова. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Що відбувається на мітингу проти відставки Федорова

Сьогодні, 14 серпня, біля театру імені Івана Франка в Києві зібралися близько 200 людей, при цьому мітингувальники продовжують прибувати. Під час акції традиційно працює відкритий мікрофон, де охочі можуть висловити свою думку, озвучити вимоги та поділитися баченням необхідних змін.

Мітинг проти відставки Федорова у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Однією з вимог протестувальників залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас мітинги вже стосуються ширшого кола питань — зокрема, учасники вимагають гідного ставлення до ветеранів та впровадження реформ.

У Києві мітингувальники вимагаються повернення Федорова. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

На акцію люди прийшли з картонними плакатами, на яких написали свої заклики. Також під час мітингу співають українські пісні та зачитують українські вірші.

Окрім цього, протестувальники створили кілька тематичних інсталяцій. Зокрема, біля театру представили інсталяцію з вогнем і грошима в крові, а також окрему інсталяцію з шин.

Ймовірно, таким чином учасники намагаються привернути увагу до проблеми корупції.

У Києві люди вийшли на мітинг проти відставки Михайла Федорова. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

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Новини.LIVE також писали, що у київському метро на станції "Сирець" тестують зонування для пасажирів, які перебувають там під час повітряних тривог. На платформі позначили рекомендовані місця для людей із дітьми, тваринами, маломобільних пасажирів та тих, кому потрібно сидіти. Поки що нові зони мають лише рекомендаційний характер, а за результатами тестування їх можуть запровадити на інших станціях.