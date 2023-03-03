У Києві відкрили перший в Україні банк крові: чим він унікальний
У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
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Чим унікальний банк крові
У міністерстві стверджують, що завдяки проєкту "Смілива кров" лікарі зможуть рятувати життя тисячі пацієнтів і військових із великою втратою крові або рідкісними групами крові.
Інноваційність проєкту — у трьох складових:
- Відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові.
- Кров зможе зберігатися протягом десятиріч.
- Стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.
"Проєкт "Смілива кров" реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12 в партнерстві Міністерства охорони здоровʼя України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації", — додали у відомстві.
Нагадаємо, у Луганській області працівників бюджетних установ змушують здавати кров для окупантів. Майже всі лікарні в окупації обслуговують лише солдатів рф.