У Києві відкрили перший в Україні банк крові: чим він унікальний

Завдяки цьому лікарі зможуть рятувати життя тисячі пацієнтів і військових із великою втратою крові

У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Чим унікальний банк крові

У міністерстві стверджують, що завдяки проєкту "Смілива кров" лікарі зможуть рятувати життя тисячі пацієнтів і військових із великою втратою крові або рідкісними групами крові.

Інноваційність проєкту — у трьох складових:

Відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові.

Кров зможе зберігатися протягом десятиріч.

Стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.

"Проєкт "Смілива кров" реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12 в партнерстві Міністерства охорони здоровʼя України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації", — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Луганській області працівників бюджетних установ змушують здавати кров для окупантів. Майже всі лікарні в окупації обслуговують лише солдатів рф.