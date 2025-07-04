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Головна Київ У Києві внаслідок атаки РФ є постраждалий

У Києві внаслідок атаки РФ є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 03:10
Обстріл Києва 4 липня — в Голосіївському районі поранено чоловіка
Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч на 4 липня атакували Київ дронами та балістикою. Наразі відомо, що в одному з районів постраждав чоловік.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"В Голосіївському районі внаслідок російської атаки поранено чоловіка. Наразі фіксуємо та уточнюємо інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах", — йдеться у повідомленні о 03:06.

Через кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко написав, що у Шевченківський, Солом'янський та Дарницький райони викликано медиків. Наразі бригади прямують на місця.

Крім того, Ткаченко розповів, що на 4 локаціях столиці зафіксовано падіння частин дронів біля будинків.

"На 4 локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків. Очікуємо детальнішу інформацію", — поінформував він.

Нагадаємо, близько години тому було відомо, що наслідки ворожої атаки зафіксовано щонайменше на 13 локаціях міста. Зокрема, пошкоджено багато житлової забудови.

Також ми писали, що цієї ночі тривогу оголошували по всій Україні. Причиною став зліт МіГ-31К, у зв'язку з чим була ракетна небезпека.

Київ вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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