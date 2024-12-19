Повітряна тривога у Києві 19 грудня втретє з ночі

У Києві втретє з ночі оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили втретє з початку четверга, 19 грудня. Причиною сигналу знову стала загроза застосування БпЛА.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Ранкова тривога у Києві 19 грудня
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні.
Офіційно станом на 05:41 причину тривоги не називали. Однак місцеві канали посилаючись на моніторингові пишуть, що сигнал вже втретє з початку доби оголосили через дрони російських загарбників.
Де оголосили тривогу
Як можна побачити, станом на 05:36 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, але так відбувається протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що першу тривоги у Києві оголосили близько першої ночі. Вона була теж пов'язана з дронами.
Під час першого сигналу на околицях столиці та безпосередньо у місті було чути звуки вибухів. По ворожим цілям працювали сили ППО.
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