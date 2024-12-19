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У Києві втретє з ночі оголосили тривогу

19 грудня 2024 05:41
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 19 грудня втретє з ночі
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві оголосили втретє з початку четверга, 19 грудня. Причиною сигналу знову стала загроза застосування БпЛА.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні.

Офіційно станом на 05:41 причину тривоги не називали. Однак місцеві канали посилаючись на моніторингові пишуть, що сигнал вже втретє з початку доби оголосили через дрони російських загарбників.

Де оголосили тривогу

Як можна побачити, станом на 05:36 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, але так відбувається протягом багатьох місяців.

Повітряна тривога у Києві
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що першу тривоги у Києві оголосили близько першої ночі. Вона була теж пов'язана з дронами.

Під час першого сигналу на околицях столиці та безпосередньо у місті було чути звуки вибухів. По ворожим цілям працювали сили ППО.

Київ повітряна тривога дрони війна в Україні Росія

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