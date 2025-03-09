Вибухи у Києві 9 березня через дрони

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 9 березня. В місті знову працює ППО на тлі атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві

"У Києві чути вибухи, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 00:13.

Незадовго до цього військові поінформували, що для Києва існує загроза застосування ударних дронів. У зв'язку з цим людей під час тривоги закликали бути в укриттях, тому що може бути робота ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:19 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що трохи більше години тому у Києві також лунали вибухи. В той момент у столиці теж працювали сили ППО.

Також ми писали, що росіяни атакували критичну інфраструктуру Запорізької області. У зв'язку з цим виникла потреба в обмеженні споживання газу.