Обстріл Києва 24 травня - постраждали 4 людини у Солом'янському районі

Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч на 24 травня продовжують масовано атакувати Київ дронами. Наразі відомо, що кількість постраждалих зростає.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"У Соломʼянському районі четверо постраждалих від ворожої атаки. У всіх гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовились", — йдеться у повідомленні о 02:25.

Через кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю інформацію та уточнив, скільки всього постраждалих, нагадавши попередні дані.

"Наразі в столиці постраждали шестеро людей. Двох госпіталізували в Дніпровському районі. Ще чотирьом медики надали допомогу в Святошинському районі", — написав він.

Оновлено о 02:36

Кількість постраждалих знову зросла. Госпіталізовано двох людей.

"Зафіксоване паління уламків в Оболонському районі. Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці", — розповів Кличко.

Нагадаємо, що цієї ночі РФ атакує Київ вже протягом кількох годин. Зокрема, окрім масованої атаки дронів, ворог запускав балістику. Через це у місті лунали потужні вибухи.

Також ми писали, що у багатьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.