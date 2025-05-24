Обстріл Києва 24 травня - постраждали 4 людини у Солом'янському районі

У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ
Росіяни в ніч на 24 травня продовжують масовано атакувати Київ дронами. Наразі відомо, що кількість постраждалих зростає.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Яка кількість постраждалих після атаки РФ на Київ в ніч проти 24 травня
"У Соломʼянському районі четверо постраждалих від ворожої атаки. У всіх гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовились", — йдеться у повідомленні о 02:25.
Через кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю інформацію та уточнив, скільки всього постраждалих, нагадавши попередні дані.
"Наразі в столиці постраждали шестеро людей. Двох госпіталізували в Дніпровському районі. Ще чотирьом медики надали допомогу в Святошинському районі", — написав він.
Оновлено о 02:36
Кількість постраждалих знову зросла. Госпіталізовано двох людей.
"Зафіксоване паління уламків в Оболонському районі. Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці", — розповів Кличко.
Нагадаємо, що цієї ночі РФ атакує Київ вже протягом кількох годин. Зокрема, окрім масованої атаки дронів, ворог запускав балістику. Через це у місті лунали потужні вибухи.
Також ми писали, що у багатьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
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