У Київській області гучно: ЗМІ повідомляють про вибухи
22 жовтня 2023 00:25
оновлено: 00:49
Вибухи в нічному місті. Фото:
Вибухи в Київській області зараз, 22 жовтня, ймовірно були результатом роботи ППО. Раніше повідомлялось про БпЛА на півночі регіону.
Про це йдеться в місцевих пабліках.
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Оновлено 00:41. У Київській області лунали вибухи.
"В Київській області спочатку збили дрон, а потім дали тривогу коли було чисто", — йдеться в повідомленні.
Також була інформація про БпЛА на півночі Київщини.
Оновлено 00:45. Наразі в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги. Однак українські військові повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській. Також повітряна тривога оголошена в Запорізькій області.
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