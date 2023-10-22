У Київській області гучно: ЗМІ повідомляють про вибухи

Вибухи в нічному місті. Фото:

Вибухи в Київській області зараз, 22 жовтня, ймовірно були результатом роботи ППО. Раніше повідомлялось про БпЛА на півночі регіону.

Про це йдеться в місцевих пабліках.

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Оновлено 00:41. У Київській області лунали вибухи.

"В Київській області спочатку збили дрон, а потім дали тривогу коли було чисто", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"

Також була інформація про БпЛА на півночі Київщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"

Оновлено 00:45. Наразі в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги. Однак українські військові повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській. Також повітряна тривога оголошена в Запорізькій області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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