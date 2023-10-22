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У Київській області гучно: ЗМІ повідомляють про вибухи

22 жовтня 2023 00:25
оновлено: 00:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області гучно: ЗМІ повідомляють про вибухи
Вибухи в нічному місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 22 жовтня, ймовірно були результатом роботи ППО. Раніше повідомлялось про БпЛА на півночі регіону.

Про це йдеться в місцевих пабліках.

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Оновлено 00:41. У Київській області лунали вибухи.

"В Київській області спочатку збили дрон, а потім дали тривогу коли було чисто", — йдеться в повідомленні. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"

Також була інформація про БпЛА на півночі Київщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"

Оновлено 00:45. Наразі в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги. Однак українські військові повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській. Також повітряна тривога оголошена в Запорізькій області.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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