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У Київській області лунають вибухи — подробиці атаки

24 грудня 2024 23:36
Чекарьова Марія - редактор
Вечірні вибухи в Київській області 24 грудня — що відомо про ворожу атаку
Робота ППО. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи лунають у Київській області зараз, пізно ввечері у вівторок, 24 грудня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА та роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи в Київській області ввечері 24 грудня

Повітряну тривогу в Київській області через загрозу застосування ударних БпЛА оголосили о 21:45. За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 23:07 БпЛА на півночі Київської області летіли на північ.

Атака ударних БпЛА на Київщину ввечері 24 грудня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 23:21 зазначав, що один "Шахед" на перетині Київської та Чернігівської областей та один ударний БпЛА на півночі Київщині летять на захід, а ще один ворожий безпілотник полетів із Київської області до Білорусі. 

Атака ударних БпЛА ввечері 24 грудня
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 23:34 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ворожих БпЛА — по них працює ППО. Громадян закликали не фотографувати та не знімати роботи військових, а також не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В яких ще областях оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 24 грудня

Повітряна тривога в Україні пізно ввечері 24 грудня
Карта повітряних тривог станом на 23:26 24 грудня

Станом на 23:36 повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в дев'ятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Нагадаємо, увечері 24 грудня пролунали вибухи в Херсоні. Повітряну тривогу ні до, ні після них не оголошували.

Того ж вечора під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Сумах. На Сумщині зафіксували рух ударних БпЛА.

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