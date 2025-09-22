Вибухи у Київській області 22 вересня

У Київській області пролунали вибухи — що сталося
Вибухи у Київській області було чути прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Росіяни атакують регіон дронами, по цілям працюють сили ППО.
Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Звуки вибухів у Київській області в ніч проти 22 вересня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 00:25.
Також людей закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, в саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:31 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня було гучно у Сумах. Ворог також спрямував на місто дрони.
Також ми писали, що 19 вересня вибух пролунав у Чернігові. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики і швидкісну ціль.
