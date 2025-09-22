Відео
Головна Київ У Київській області пролунали вибухи — що сталося

У Київській області пролунали вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 00:31
Вибухи у Київській області 22 вересня
Термінова новина

Вибухи у Київській області було чути прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Росіяни атакують регіон дронами, по цілям працюють сили ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Звуки вибухів у Київській області в ніч проти 22 вересня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 00:25.

Також людей закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, в саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:31 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Київській області 22 вересня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня було гучно у Сумах. Ворог також спрямував на місто дрони.

Також ми писали, що 19 вересня вибух пролунав у Чернігові. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики і швидкісну ціль.

вибух Київська область обстріли ППО дрони війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
