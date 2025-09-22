Вибухи у Київській області 22 вересня

Термінова новина

Вибухи у Київській області було чути прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Росіяни атакують регіон дронами, по цілям працюють сили ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Київській області в ніч проти 22 вересня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 00:25.

Також людей закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, в саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:31 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня було гучно у Сумах. Ворог також спрямував на місто дрони.

Також ми писали, що 19 вересня вибух пролунав у Чернігові. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики і швидкісну ціль.