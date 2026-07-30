У київському метро заявили, що не закривали станції під час тривоги

Кияни в метро під час повітряної атаки. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Київському метрополітені заявили, що станції підземки під час повітряних тривог працюють як укриття без обмеження доступу для людей. Цієї ночі у метро перебували понад 56 тисяч мешканців столиці.

Про це повідомили у Київському метрополітені, передає Новини.LIVE.

У метро Києва пояснили правила перебування під час тривог

У столичній підземці спростували інформацію про нібито заборону або обмеження доступу людей на станції метро під час повітряної тривоги.

У метрополітені наголосили, що після оголошення небезпеки всі станції були відкриті та виконували функцію укриттів.

Водночас у деяких випадках працівники могли просити людей залишити службові приміщення та перейти на платформи. Там пояснили, що технічні кімнати й технологічні проходи не призначені для перебування цивільних і залишаються закритими з міркувань безпеки.

У метро закликали користуватися офіційною інформацією

У Київському метрополітені нагадали, що підземка є спорудою подвійного призначення: у звичайний час вона перевозить пасажирів, а під час повітряних тривог може використовуватися як укриття.

Мешканцям столиці рекомендують, за можливості, заздалегідь приходити на станції, якщо вони планують скористатися метро як укриттям. Графік роботи кожної станції розміщений безпосередньо на входах.

Також у метро радять під час тривалих тривог обирати центральні станції, де зазвичай є більше місця для розміщення людей.

У відомстві закликали киян перевіряти інформацію лише з офіційних джерел та дотримуватися правил безпеки під час перебування на станціях.

Кияни на станції метро під час повітряної тривоги. Фото: Київський метрополітен/Facebook

Новини.LIVE писали, що у метро Харкова розглядають можливість використання додаткових вагонів для захисту мешканців під час масштабних обстрілів. Однак зараз станції мають достатньо простору, тому додаткові вагони не потрібні.

Новини.LIVE інформували, що на тлі масованих російських атак метрополітен залишається одним із найнадійніших укриттів для жителів Києва. Через велику кількість людей, які проводять ночі на станціях, у соцмережах запропонували залишати поїзди на платформах, щоб охочі могли відпочити у вагонах.