У КМДА пропонують запровадити чіткі правила поведінки для укриттів у метро

Люди в укритті в метро. Фото: Київський метрополітен

Карина Приходько Редактор

Кияни часто використовують метро як укриття під час повітряних атак Росії. Після скарг місцевих жителів на нестачу місця в укриттях столичного метро необхідно затвердити офіційні правила перебування на станціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея в ефірі День.LIVE.

Правила поведінки для укриттів у метро

Кривошея розповів, що під час повітряних тривог варто визначити чіткі правила користування укриттями, щоб люди могли ефективніше використовувати наявний простір і не створювали незручностей один для одного.

Експерт також прокоментував ідею подавати поїзди до платформ, аби люди могли перечекати небезпеку у вагонах. Він зазначив, що це питання вже обговорювали з керівництвом Київського метрополітену, однак реалізувати таку ініціативу постійно неможливо через нічні технічні роботи.

"Уночі метрополітен проводить перевірку колій та інші технічні роботи, необхідні для безпечного руху поїздів. Саме тому постійно підганяти вагони до платформ неможливо. Але якщо колія вже перевірена, метрополітен має вживати заходів, щоб за можливості подавати рухомий склад і люди могли розміщуватися у вагонах", — йдеться у повідомленні.

Голова Громадської ради при КМДА також додав, що однією з причин нестачі місця є те, що під час нічних тривог люди намагаються відпочивати лежачи, займаючи більше простору.

Як писали Новини.LIVE, на тлі масованих російських атак метрополітен залишається одним із найнадійніших укриттів для жителів Києва. Через велику кількість людей, які проводять ночі на станціях, у соцмережах запропонували залишати поїзди на платформах, щоб охочі могли відпочити у вагонах.

Так, у київському метро заявили, що не закривали станції під час тривоги 30 липня. Цієї ночі у метро перебували понад 56 тисяч мешканців столиці.