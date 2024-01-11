В Києві чути звуки схожі на вибухи — що пишуть в мережі
В одному з районів Києва було чутно вибух. Повітряної тривоги не лунало. Мешканці столиці припускають, що це грім, які виник під час потужної грози, що вирує в столиці.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Грім у Києві
Ввечері 11 грудня киян налякав дивний грім, який нагадував вибух. При цьому повітряної тривоги в місті не лунало.
Згодом у соціальних мережах висловили припущення, що причиною дивинх звуків був звичайний грім.
Наразі повідомляється, що "вибухи", які почули мешканці столиці, скоріш за все є громом. У столиці вирує потужна гроза.
Снігова буря у Києві
Тим часом Київ опинився під владою потужної хурделиці.
Раніше ми повідомляли, що в п'ятницю, 12 січня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі варто очікувати незначного снігу, вдень обійдеться без опадів.
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