В Києві чути звуки схожі на вибухи — що пишуть в мережі

Момент вибуху блискавки у Києві. Фото: скриншот

В одному з районів Києва було чутно вибух. Повітряної тривоги не лунало. Мешканці столиці припускають, що це грім, які виник під час потужної грози, що вирує в столиці.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Грім у Києві

Ввечері 11 грудня киян налякав дивний грім, який нагадував вибух. При цьому повітряної тривоги в місті не лунало.

Згодом у соціальних мережах висловили припущення, що причиною дивинх звуків був звичайний грім.

Наразі повідомляється, що "вибухи", які почули мешканці столиці, скоріш за все є громом. У столиці вирує потужна гроза.

Коментарі киян у соцмережах. Фото: скриншот

Коментарі киян у соцмережах. Фото: скриншот

Снігова буря у Києві

Тим часом Київ опинився під владою потужної хурделиці.

Раніше ми повідомляли, що в п'ятницю, 12 січня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі варто очікувати незначного снігу, вдень обійдеться без опадів.