Застосування зброї праціником ТЦК у Щасливому — поліція розслідує інцидент

Інцидент у Щасливому. Фото: скриншот

Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Щасливому. Справу можуть відправити до поліції.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у п'ятницю, 15 листопада.

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Стрілянина за участі співробітника ТЦК

"Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому", — говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій співробітника ТЦК та підстави для використання зброї.

Зазначається, що у разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали справи будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у соціальних мереж з'явилося відео з підписом, що працівники ТЦК та СП стріляють у людей. Зазначається, що подія трапилася поблизу Києва у селі Щасливе, поліція з'ясовує обставини.

Раніше ми писали, що на Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали.