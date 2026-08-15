Ветеран назвав причини протестів у Києві, які тривають 30 днів

Люди на протесті щодо повернення Федорова. Фото: Новини.LIVE

У Києві 30-й день поспіль тривають мирні акції протесту. Ветеран Дмитро Козятинський заявив, що учасники вимагають діалогу з владою та відповідальності за кадрові рішення, а однією з головних проблем назвав відсутність належної комунікації між президентом і суспільством.

Козятинський у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів, що протестувальники очікують від влади діалогу та пояснень щодо кадрових рішень.

Чого вимагають учасники протестів

За словами ветерана, учасники акцій вважають, що за такі рішення має бути відповідальність, зокрема з боку президента.

"Мені особливо незрозуміло, чому ніхто не виходить на якийсь діалог. По суті, всі активісти поділяють цю думку, тому що, почувши проблему, зросла величезна комунікаційна стіна між Офісом президента і суспільством", — сказав ветеран.

Він також зазначив, що люди, які виходять на акції, втомилися від тривалого протесту, однак продовжують приходити, оскільки, за його словами, не бачать реакції влади на свої вимоги.

У Києві анонсували нову ходу

За словами Козятинського, 16 серпня у столиці планують провести ходу "за діалог та відповідальність".

Він зазначив, що учасники хочуть таким чином продемонструвати готовність до діалогу та ще раз привернути увагу президента до своїх вимог.

Хода має розпочатися о 19:00 біля Арки Свободи українського народу. Завершити її планують на площі Івана Франка.

Що Козятинський каже про підтримку протестів

Ветеран також розповів, що його побратими, з якими він разом служив під час російсько-української війни, за його словами, підтримують акції.

Водночас він наголосив, що не може говорити від імені всіх ветеранів.

"Я не можу сказати за всіх ветеранів, але всі мої побратими, люди, з якими я служив, вони підтримують і виходять", — заявив Козятинський.

Ветеран додав, що учасники протестів виступають за продовження діалогу та наполягають на необхідності почути позицію суспільства.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві тривають мітинги проти відставки Михайла Федорова. Учасники акцій вимагають повернення його на посаду та виступають за зміни у війську.

Раніше Новини.LIVE писали, що протести за повернення Федорова до Міністерства оборони тривають у містах України. Мирні акції проходять, зокрема, у Києві, де люди продовжують виходити на центральні площі та закликати владу переглянути рішення щодо ексміністра.