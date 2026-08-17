Вимагаємо діалогу: організатор протестів у Києві звернувся до влади
В Україні вже 32-й день тривають протести на підтримку Михайла Федорова. Один з організаторів акцій Дмитро Козятинський заявив, що тисячі мітингувальників вимагають від влади відкритого діалогу та відповідальності за ухвалені рішення.
Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Мітингувальники вимагають діалогу з владою
За словами Козятинського, відсутність належної комунікації між владою та суспільством під час війни створює додаткову напругу.
Саме тому учасники протесту вирішили продовжити публічно наголошувати на необхідності діалогу.
"Тисячі людей просто вимагають нарешті діалогу від того ж президента. Тому що те, що зараз відбувається, це по суті комунікаційна стіма між владою та суспільством", — заявив він.
Співрозмовник додав, що мітингувальники також хочуть привернути увагу до відповідальності за кадрові рішення. На його думку, комунікаційна дистанція між владою та громадянами особливо небезпечна в умовах повномасштабної війни.
"А це насправді дуже небезпечно під час війни, бо суспільство дезорієнтоване. І все ж таки цією ходою ми вимагаємось нагадати важливість діалогу, а також важливість відповідальності за кадрові рішення", — наголосив організатор.
Козятинський також зазначив, що люди готові й надалі виходити на акції. Водночас він не береться прогнозувати, як довго зберігатиметься нинішня активність протестувальників. Під час мирної ходи учасники запалювали ліхтарики та разом співали українські пісні.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві 16 серпня кілька сотень людей вийшли на протестну ходу, закликаючи владу до більшого діалогу та відповідальності. Учасники акції тримали українські прапори й плакати та озвучували свої вимоги, серед яких — посилення комунікації між владою і суспільством та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що його звільнення могло бути пов’язане не лише з офіційно озвученими причинами. На його думку, рішення могло стати наслідком змін у системі оборонних закупівель, які зачепили інтереси впливових груп та спричинили тиск на нього і його команду.
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