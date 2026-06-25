Чого очікувати від Atlas Festival: зірки, збір та ексклюзивні деталі

Atlas Festival 2026. Фото: пресреліз

До Atlas Festival залишаються кілька тижнів. Організатори підготували програму з запальних українських співаків, зарубіжних зірок та заклали благодійні підвалини — "Збір 150%". Виручені кошти буде спрямовано на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим".

Про це Новини.LIVE дізнались від організаторів фестивалю.

На Atlas Festival вперше виступить австралійський дует breathe

Організатори Atlas Festival оголосили першого міжнародного артиста цьогорічного лайнапу. Вперше на сцену одного з найбільших музичних фестивалів Східної Європи вийде австралійський дует breathe. Проєкт із Сіднея, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер, грає у жанрах downtempo та electronic soul. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, глибоким суббасом, м’яким вокалом і кінематографічною естетикою.

Австралійський дует breathe. Фото: пресреліз

Це історія про солідарність, яка пробирає до мурах. Шон та Ендрю летять до Києва із Сіднея, долаючи десятки годин у повітрі, пересадки та довгу дорогу через кордони лише заради зустрічі з українцями, які знайшли в їх музиці розраду.

"Ми їдемо в Україну, бо деякі зв’язки мають стати реальними — віч-на-віч, в одній кімнаті, дихаючи одним повітрям. Для тих, хто відчуває. Для України", — діляться артисти.

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breathe. взагалі не планували виступати у 2026 році. Вони відмовилися від турів і шоу, але зробили єдиний виняток саме для України. За останні роки українці стали для них особливими слухачами, адже знаходили їхню музику в найтемніші часи та ділилися своїми історіями.

Atlas Festival запустив "Збір 150%", щоб підтримати ЗСУ

Цього року Atlas Festival разом із фондом "Повернись живим" продовжує масштабний проєкт "Дронопад" і запускає "Збір 150%" — кампанію зі збору коштів на підтримку українських військових.

Про новий етап кампанії організатори нагадують за допомогою вірусного ролика, який повертає глядачів у часи, коли вся країна наспівувала "Мені вже 20", а Дантес і Олійник були одним із найпопулярніших попдуетів української сцени.

У новому відео творці переосмислюють знайомі образи бойз-бенду, переносячи їх у сучасну історію про будівництво, власне житло та доросле життя. Через гумор, самоіронію та впізнавані обличчя вони нагадують про головну мету кампанії — "Збір 150%".

Організатори також продовжують відкривати нові імена лайнапу. Нещодавно фестиваль анонсував повернення гурту Бумбокс на сцену Atlas Festival. Крім того, до програми доєднаються KOLA, SadSvit і Кажанна.

Цьогоріч фестиваль відбудеться на території Blockbuster Mall — локації з найбільшим сертифікованим укриттям ДСНС в Україні, що дозволяє проводити подію з урахуванням безпекових умов.

Як повідомляли Новини.LIVE на фестивалі виступлять провідні українські артисти. Серед них — LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, SKYLERR, DREVO і не тільки.

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