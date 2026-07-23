Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Збитки на 475 тисяч: екскерівнику КП "Плесо" оголосили підозру

Збитки на 475 тисяч: екскерівнику КП "Плесо" оголосили підозру

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 18:22
Екскерівник КП "Плесо" отримав підозру через збитки на 475 тис. грн
Підозрюваний. Фото: Національна поліція України

Колишньому керівнику комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини на Троєщині. За даними слідства, через завищення вартості робіт бюджету Києва завдали збитків понад 475 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

На Троєщині виявили збитки під час будівництва свердловини

У Києві колишньому генеральному директору комунального підприємства "Плесо" оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про роботи зі спорудження артезіанської свердловини у зоні відпочинку "Троєщина" в Деснянському районі столиці.

За даними слідства, у 2024 році КП "Плесо" виступало замовником будівництва об'єкта. Переможцю тендеру доручили виконання робіт, а загальна вартість договору становила майже 3,4 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що колишній керівник підприємства підписав акти приймання виконаних робіт, у яких були зазначені неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та обладнання. Як з'ясували експерти, окремі показники у проєктно-кошторисній документації були суттєво завищені.

Читайте також:

У результаті таких дій бюджету Києва завдали збитків на понад 475 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. У разі доведення вини йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади строком до трьох років.

Збитки на 475 тисяч: екскерівнику КП "Плесо" оголосили підозру - фото 1
Свердловина. Фото: Національна поліція України

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що американська консервативна блогерка Лора Лумер після візиту до Києво-Печерської лаври засудила російські удари по українських релігійних об'єктах. Вона відвідала Успенський собор, який зазнав пошкоджень через російську атаку в ніч проти 15 червня.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 22 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо посадовців уряду та регіональної влади. Зокрема, ексочільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка призначили керівником Київської обласної військової адміністрації.

Київ підозра Троєщина
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації