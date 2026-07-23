Екскерівник КП "Плесо" отримав підозру через збитки на 475 тис. грн

Підозрюваний. Фото: Національна поліція України

Колишньому керівнику комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини на Троєщині. За даними слідства, через завищення вартості робіт бюджету Києва завдали збитків понад 475 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

На Троєщині виявили збитки під час будівництва свердловини

У Києві колишньому генеральному директору комунального підприємства "Плесо" оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про роботи зі спорудження артезіанської свердловини у зоні відпочинку "Троєщина" в Деснянському районі столиці.

За даними слідства, у 2024 році КП "Плесо" виступало замовником будівництва об'єкта. Переможцю тендеру доручили виконання робіт, а загальна вартість договору становила майже 3,4 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що колишній керівник підприємства підписав акти приймання виконаних робіт, у яких були зазначені неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та обладнання. Як з'ясували експерти, окремі показники у проєктно-кошторисній документації були суттєво завищені.

Читайте також:

У результаті таких дій бюджету Києва завдали збитків на понад 475 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. У разі доведення вини йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади строком до трьох років.

Свердловина. Фото: Національна поліція України

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що американська консервативна блогерка Лора Лумер після візиту до Києво-Печерської лаври засудила російські удари по українських релігійних об'єктах. Вона відвідала Успенський собор, який зазнав пошкоджень через російську атаку в ніч проти 15 червня.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 22 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо посадовців уряду та регіональної влади. Зокрема, ексочільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка призначили керівником Київської обласної військової адміністрації.