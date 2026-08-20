Зеленський: атака РФ на Київ була масштабною та цинічною

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві та Київській області триває ліквідація наслідків масштабного російського удару. Внаслідок терору РФ в ніч проти 20 серпня загинуло 15 людей, а понад 600 рятувальників та поліцейських працюють на місцях влучань.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

У Києві та області пошкоджені житлові будинки й соціальні об'єкти

За словами Президента України, до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 600 співробітників ДСНС та представників поліції. Вони працюють в столиці, Броварах та Борисполі.

Загалом в Києві внаслідок ворожого удару зазнали пошкоджень 30 будинків, школа, дитяча лікарня та дитячий садок.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і наголосив на необхідності забезпечити постраждалих усією необхідною допомогою.

Росія атакувала ракетами та 168 дронами

Президент назвав удар по Києву в ніч проти 20 серпня одним із найбільш цинічних та масштабних. За його словами, російські війська застосували ракети різних типів, а також 168 безпілотників.

Володимир Зеленський заявив, що рівень знищення крилатих ракет та безпілотників під час атаки становив значний відсоток. Проте, балістика — найбільша загроза. Він нагадав, що ефективність протидії такій зброї значною мірою залежить від наяності ракет ППО Patriot:

"Наші воїни сьогодні збили всі російські "калібри". Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для "петріотів" для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів", — зауважив Зеленський.

Президент закликав світ посилити допомогу Україні

Володимир зеленський наголосив, що партнери мають реагувати на російські удари та посилювати захист українських міст:

"Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів. Дякую всім, хто з Україною!", — нагадав Зеленський.

Коментар Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Ліквідація наслідків російського терору. Фото: ДСНС Київщини

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський накликав надати Україні ракети ППО Patriot після масованого російського обстрілу в ніч проти 20 серпня. Атака забрала життя людей, ударів зазнали Київщина, Одещина та Чернігівщина.

Новини.LIVE інформували, що носійські війська не припиняють масованих ударів по українських містах і громадах, використовуючи безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише тиждень російські атаки зафіксували у 13 областях України, по яких загарбники запустили понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети.