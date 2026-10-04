Зеленський і Мерц вшанували загиблих українських воїнів у Києві

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом вшанували пам’ять українських військових, які загинули під час війни. Вони прийшли до меморіалу на Майдані Незалежності в Києві та поклали квіти на знак пошани до полеглих захисників і захисниць України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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