Зеленський і Мерц вшанували загиблих українських воїнів у Києві

Зеленський і Мерц вшанували полеглих захисників на Майдані Незалежності
Ua ru
4 жовтня 2026 11:58
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом вшанували пам’ять українських військових, які загинули під час війни. Вони прийшли до меморіалу на Майдані Незалежності в Києві та поклали квіти на знак пошани до полеглих захисників і захисниць України.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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