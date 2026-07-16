Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський 16 липня звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА). Відповідне кадрове рішення глава держави оформив своїм указом, який уже набув чинності.

Відповідний указ №615 оприлюднений на сайті президента, передає Новини.LIVE.

Деталі звільнення Ткаченка

Указ Зеленського. Фото: скриншот

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", - йдеться в указі.

Ткаченко очолював Київську міську військову адміністрацію з початку 2025 року. За час роботи він координував діяльність військової адміністрації в умовах постійських російських атак на столицю, відповідав за питання цивільного захисту, ліквідації наслідків обстрілів, взаємодію з правоохоронними органами та військовим командуванням. Також КМВА під його керівництвом займалася організацією роботи критичної інфраструктури та безпековими заходами у Києві.

Поки що не повідомляється, хто виконуватиме обов'язки начальника КМВА або кого глава держави планує призначити на цю посаду.

Очікується, що інформацію про нового керівника Київської міської військової адміністрації можуть оприлюднити найближчим часом.

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