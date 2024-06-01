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Звуки вибухів на Київщини — робота ППО

1 червня 2024 04:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Ракетна загроза у Київській області, робота ППО на Київщині
ППО України збиває ворожі цілі. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На Київщині вночі, 1 червня, сили ППО збивають ворожі цілі.  Влада регіону закликає жителів залишатися в укриттях і  не викладати у мережу кадри роботи наших захисників. 

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації

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Загроза ракетних ударів у Київській області 

Влада області попередила про роботу сил ППО у регіоні. 

Загроза ракетних ударів у Київській області 1 червня
Скриншот Telegram/Київська обласна військова адміністрація 

Новина доповнюється. 

російські війська
вибух
ППО
ракетний удар
обстріли
війна
повітряна тривога

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