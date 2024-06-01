Ракетна загроза у Київській області, робота ППО на Київщині

ППО України збиває ворожі цілі. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

На Київщині вночі, 1 червня, сили ППО збивають ворожі цілі. Влада регіону закликає жителів залишатися в укриттях і не викладати у мережу кадри роботи наших захисників.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

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Влада області попередила про роботу сил ППО у регіоні.

Скриншот Telegram/Київська обласна військова адміністрація

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