Ракетна загроза у Київській області, робота ППО на Київщині

Звуки вибухів на Київщини — робота ППО
1 червня 2024 04:21
ППО України збиває ворожі цілі. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
На Київщині вночі, 1 червня, сили ППО збивають ворожі цілі. Влада регіону закликає жителів залишатися в укриттях і не викладати у мережу кадри роботи наших захисників.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
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Влада області попередила про роботу сил ППО у регіоні.
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