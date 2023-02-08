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15 років за ґратами: суд виніс вирок чоловіку, який коригував ворожі удари по Києву

8 лютого 2023 14:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Коригувальник ворожого вогню по Києву отримав 15 років за ґратами
Наслідки обстрілів столиці 31 грудня
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Чоловік коригував удари армії рф по столиці.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Деталі

Зрадник після повномасштабного вторгнення створив публічний Telegram-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури. Так, серед активних користувачів цього каналу були учасники окупаційних угруповань рф, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці.

Окрім того, киянин через соцмережі закликав до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Як відомо, чоловіка затримали у березні 2022 року. Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала  коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова і передавав їх представникам ворога. Потім окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак.

Також нещодавно СБУ викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав дані, аби коригувати удари рф.

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