Корректировщик вражеского огня по Киеву получил 15 лет за решеткой

Последствия обстрелов столицы 31 декабря

58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Подробности

Предатель после полномасштабного вторжения создал публичный Telegram-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локацию критической инфраструктуры. Так, среди активных пользователей этого канала были участники оккупационных группировок рф, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы.

Кроме того, киевлянин через соцсети призвал к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Как известно, мужчина был задержан в марте 2022 года. Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

6 февраля 2023 года Соломенский районный суд Киева объявил ему приговор.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Известно, что предатель фиксировал место дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.

Также недавно СБУ разоблачила еще одного агента фсб в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.