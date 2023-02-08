Корректировщик вражеского огня по Киеву получил 15 лет за решеткой

15 лет за решеткой: суд вынес приговор мужчине, корректировавшему вражеские удары по Киеву
58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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Предатель после полномасштабного вторжения создал публичный Telegram-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локацию критической инфраструктуры. Так, среди активных пользователей этого канала были участники оккупационных группировок рф, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы.
Кроме того, киевлянин через соцсети призвал к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.
Как известно, мужчина был задержан в марте 2022 года. Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.
6 февраля 2023 года Соломенский районный суд Киева объявил ему приговор.
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.
Известно, что предатель фиксировал место дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.
Также недавно СБУ разоблачила еще одного агента фсб в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.