У київському метро викрили схему на 137,5 млн грн

Польський вагон Київського метрополітену. Фото: КМДА

НАБУ і САП викрили схему заволодіння 137,5 млн грн комунального підприємства "Київський метрополітен". За даними слідства, учасники змови завищили вартість доставки 60 вагонів, які безоплатно передавав Варшавський метрополітен. У справі повідомили про підозру семи людям.

Про це повідомили у НАБУ, інформує Новини.LIVE.

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Як працювала схема

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безкоштовно передати КП "Київський метрополітен" 60 вагонів.

Для їх доставки до Києва у 2023 році столичне підприємство провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. За даними слідства, перемогу в них здобула наперед визначена компанія.

Затриманий учасник схеми. Фото: НАБУ

Вона запропонувала здійснити перевезення за суттєво завищеною ціною. Загальна сума договорів становила 190 млн грн.

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Після отримання коштів їх переказали з рахунку компанії на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Частину грошей використали для оплати послуг реального перевізника.

Решту коштів, а саме 137,5 млн грн, за даними слідства, учасники схеми залишили собі.

Кому повідомили про підозру

Серед підозрюваних — експосадовець КП "Київський метрополітен", троє службовців комунального підприємства, двоє співорганізаторів схеми та директор підконтрольної компанії.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

У НАБУ зазначили, що досудовому розслідуванню активно сприяли фахівці Державної аудиторської служби України. Наразі слідство встановлює всі обставини справи та роль кожного з учасників схеми.

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