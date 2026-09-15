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Главная Киев 60 вагонов из Варшавы: в киевском метро раскрыли схему на 137,5 млн грн

60 вагонов из Варшавы: в киевском метро раскрыли схему на 137,5 млн грн

Ua ru
15 сентября 2026 19:20
В киевском метро раскрыли мошенническую схему на сумму 137,5 млн грн
Польский вагон Киевского метрополитена. Фото: КГГА

НАБУ и САП раскрыли схему незаконного присвоения 137,5 млн грн коммунального предприятия "Киевский метрополитен". По данным следствия, участники сговора завысили стоимость доставки 60 вагонов, которые бесплатно передавал Варшавский метрополитен. По делу сообщили о подозрении семи лицам.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема

В конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился бесплатно передать КП "Киевский метрополитен" 60 вагонов.

Для их доставки в Киев в 2023 году столичная компания провела ряд тендеров на закупку транспортно-экспедиционных услуг. По данным следствия, победу в них одержала заранее определённая компания.

60 вагонов из Варшавы: в киевском метро раскрыли схему на 137,5 млн грн - фото 1
Задержанный участник схемы. Фото: НАБУ

Она предложила осуществить перевозку по значительно завышенной цене. Общая сумма договоров составила 190 млн грн.

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После получения средств их перевели со счета компании на счета другой подконтрольной фирмы за рубежом. Часть денег использовали для оплаты услуг реального перевозчика.

Остальные средства, а именно 137,5 млн грн, по данным следствия, участники схемы оставили себе.

Кому сообщили о подозрении

Среди подозреваемых — бывший сотрудник КП "Киевский метрополитен", трое служащих коммунального предприятия, двое соорганизаторов схемы и директор подконтрольной компании.

Им инкриминируется незаконное присвоение имущества в особо крупных размерах по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что досудебному расследованию активно содействовали специалисты Государственной аудиторской службы Украины. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства дела и роль каждого из участников схемы.

Как писали Новини.LIVE, НАБУ и САП раскрыли схему по хищению 100 тысяч тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью более 2,88 млрд грн. По данным следствия, топливо продавали через сеть связанных компаний, а полученные средства, в частности, выводили в зарубежные структуры.

Новини.LIVE сообщали, что недавно стало известно, что НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной организации, к деятельности которой причастен чиновник Офиса Генерального прокурора Украины. Организация обеспечивала "крышу" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией незаконно полученного имущества.

Киев НАБУ САП подозрение метрополитен
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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