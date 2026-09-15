В киевском метро раскрыли мошенническую схему на сумму 137,5 млн грн

60 вагонов из Варшавы: в киевском метро раскрыли схему на 137,5 млн грн
НАБУ и САП раскрыли схему незаконного присвоения 137,5 млн грн коммунального предприятия "Киевский метрополитен". По данным следствия, участники сговора завысили стоимость доставки 60 вагонов, которые бесплатно передавал Варшавский метрополитен. По делу сообщили о подозрении семи лицам.
Об этом сообщили в НАБУ, передает Новини.LIVE.
Как работала схема
В конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился бесплатно передать КП "Киевский метрополитен" 60 вагонов.
Для их доставки в Киев в 2023 году столичная компания провела ряд тендеров на закупку транспортно-экспедиционных услуг. По данным следствия, победу в них одержала заранее определённая компания.
Она предложила осуществить перевозку по значительно завышенной цене. Общая сумма договоров составила 190 млн грн.
После получения средств их перевели со счета компании на счета другой подконтрольной фирмы за рубежом. Часть денег использовали для оплаты услуг реального перевозчика.
Остальные средства, а именно 137,5 млн грн, по данным следствия, участники схемы оставили себе.
Кому сообщили о подозрении
Среди подозреваемых — бывший сотрудник КП "Киевский метрополитен", трое служащих коммунального предприятия, двое соорганизаторов схемы и директор подконтрольной компании.
Им инкриминируется незаконное присвоение имущества в особо крупных размерах по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
В НАБУ отметили, что досудебному расследованию активно содействовали специалисты Государственной аудиторской службы Украины. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства дела и роль каждого из участников схемы.
Как писали Новини.LIVE, НАБУ и САП раскрыли схему по хищению 100 тысяч тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью более 2,88 млрд грн. По данным следствия, топливо продавали через сеть связанных компаний, а полученные средства, в частности, выводили в зарубежные структуры.
Новини.LIVE сообщали, что недавно стало известно, что НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной организации, к деятельности которой причастен чиновник Офиса Генерального прокурора Украины. Организация обеспечивала "крышу" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией незаконно полученного имущества.