Аеропорт "Київ" відновлять німецькі партнери, — Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: соцмережі

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-зустріч із керівництвом німецької компанії Fraport. Це один із найбільших операторів аеропортів Європи.

Які домовленості були досягнути, мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Деталі зустрічі

Директором компанії Fraport є Штефан Шульте, який заявив, що його установа передасть Києву 100 000 євро благодійної допомоги.

"Обговорили й подальшу співпрацю. В тому числі, допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці "Київ" імені І. Сікорського", — сказав Кличко.

Мер Києва подякував Німеччині за підтримку та допомогу. А також запросив Штефана Шульте відвідати Київ.

Віталій Кличко провів онлайн-зустріч із німецькими партнерами. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим, ніж попередній. Відтак, цього року міський бюджет виділив понад 1 млрд грн для підготовки до зими.

Додамо, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, поїхала на відпочинок. Жінка зізналася, що має мету, досягнути якої має за 6 місяців.