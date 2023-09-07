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Аэропорт "Киев" восстановят немецкие партнеры, — Кличко

7 сентября 2023 09:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Аэропорт "Киев" восстановят немецкие партнеры, — Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевский городской голова Виталий Кличко провел онлайн-встречу с руководством немецкой компании Fraport. Это один из крупнейших операторов аэропортов Европы.

Каких договоренностей было достигнуто, мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Telegram-канале.

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Детали встречи

Директором компании Fraport является Штефан Шульте, заявивший, что его учреждение передаст Киеву 100 000 евро благотворительной помощи.

"Обсудили и дальнейшее сотрудничество. В том числе помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. В частности, и муниципального аэропорта столицы "Киев" имени И. Сикорского", — сказал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Германию за поддержку и помощь. А также пригласил Штефана Шульте посетить Киев.

Виталий Кличко провел онлайн-встречу с немецкими партнерами. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве продолжается подготовка к новому отопительному сезону , который может быть еще сложнее предыдущего. В этом году городской бюджет выделил более 1 млрд грн для подготовки к зиме.

Добавим, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко , Наталья Егорова, уехала на отдых. Женщина призналась, что имеет цель, достичь которой за 6 месяцев.

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