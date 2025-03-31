СБУ затримала трьох агентів РФ які наводили удари по Києву

Агенти РФ працювали у Києві під прикриттям у сфері оборони
У Києві Служба безпеки нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу, що працювала на воєнну розвідку Росії. Як повідомляє контррозвідка, в рамках масштабної спецоперації було затримано трьох осіб, які причетні до коригування ворожих ударів по Києву. Один із фігурантів виявився громадянином Росії, що тривалий час перебував в Україні під прикриттям.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Координатором був колишній працівник російського ГРУ, який завербував агентів
За версією слідства, кожен із трьох агентів діяв автономно, проте всі мали спільного координатора — співробітника російського ГРУ. Його особу вже встановлено українськими спецслужбами.
Зокрема, громадянин Росії ще до повномасштабного вторгнення проживав в Україні в так званому "режимі очікування". Після 24 лютого 2022 року він почав активно працювати.
Чоловік облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки, звідки міг фіксувати переміщення та наслідки обстрілів. Доступ до технічних приміщень багатоповерхівки він отримав завдяки знайомству з одним із представників ОСББ.
Інші двоє затриманих — один чинний, а другий колишній працівник підприємств оборонного комплексу. Один з них збирав інформацію про кількість персоналу, розташування цехів, наявність боєприпасів, а також наслідки ракетних ударів. Інший – випитував у колишніх колег відомості, які могли бути використані російськими військами для планування атак.
Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, ноутбуки, квадрокоптер, а також матеріали з доказами агентурної діяльності. У СБУ зазначають, що один із затриманих планував використовувати безпілотник для збору інформації про українські оборонні об’єкти.
Всім трьом фігурантам інкримінують державну зраду, розголошення інформації про переміщення ЗСУ та публічне виправдовування збройної агресії росії. Двоє з них вже перебувають під вартою без можливості внесення застави. Щодо третього — триває процедура обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігли теракту біля військової частини у Запоріжжі, який готували хлопець з дівчиною.
Також у Кривому Розі чоловік на замовлення РФ готував теракт біля ТЦК.
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