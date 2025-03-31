СБУ затримала трьох агентів РФ які наводили удари по Києву

Один із затриманих фігурантів. Фото: Служба безпеки України

У Києві Служба безпеки нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу, що працювала на воєнну розвідку Росії. Як повідомляє контррозвідка, в рамках масштабної спецоперації було затримано трьох осіб, які причетні до коригування ворожих ударів по Києву. Один із фігурантів виявився громадянином Росії, що тривалий час перебував в Україні під прикриттям.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Координатором був колишній працівник російського ГРУ, який завербував агентів

За версією слідства, кожен із трьох агентів діяв автономно, проте всі мали спільного координатора — співробітника російського ГРУ. Його особу вже встановлено українськими спецслужбами.

Зокрема, громадянин Росії ще до повномасштабного вторгнення проживав в Україні в так званому "режимі очікування". Після 24 лютого 2022 року він почав активно працювати.

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Чоловік облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки, звідки міг фіксувати переміщення та наслідки обстрілів. Доступ до технічних приміщень багатоповерхівки він отримав завдяки знайомству з одним із представників ОСББ.

Інші двоє затриманих — один чинний, а другий колишній працівник підприємств оборонного комплексу. Один з них збирав інформацію про кількість персоналу, розташування цехів, наявність боєприпасів, а також наслідки ракетних ударів. Інший – випитував у колишніх колег відомості, які могли бути використані російськими військами для планування атак.

Дрон, яким один із коригувальників спостерігав за об'єктами. Фото: СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, ноутбуки, квадрокоптер, а також матеріали з доказами агентурної діяльності. У СБУ зазначають, що один із затриманих планував використовувати безпілотник для збору інформації про українські оборонні об’єкти.

Листування одного з фігурантів із координатором. Фото: СБУ

Всім трьом фігурантам інкримінують державну зраду, розголошення інформації про переміщення ЗСУ та публічне виправдовування збройної агресії росії. Двоє з них вже перебувають під вартою без можливості внесення застави. Щодо третього — триває процедура обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігли теракту біля військової частини у Запоріжжі, який готували хлопець з дівчиною.

Також у Кривому Розі чоловік на замовлення РФ готував теракт біля ТЦК.