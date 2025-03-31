СБУ задержала трех агентов РФ которые наводили удары по Киеву

Один из задержанных фигурантов. Фото: Служба безопасности Украины

В Киеве Служба безопасности нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу, работавшую на военную разведку России. Как сообщает контрразведка, в рамках масштабной спецоперации были задержаны три человека, которые причастны к корректировке вражеских ударов по Киеву. Один из фигурантов оказался гражданином России, который длительное время находился в Украине под прикрытием.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Координатором был бывший работник российского ГРУ, который завербовал агентов

По версии следствия, каждый из трех агентов действовал автономно, однако все имели общего координатора — сотрудника российского ГРУ. Его личность уже установлена украинскими спецслужбами.

В частности, гражданин России еще до полномасштабного вторжения проживал в Украине в так называемом "режиме ожидания". После 24 февраля 2022 года он начал активно работать.

Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

Мужчина обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки, откуда мог фиксировать перемещения и последствия обстрелов. Доступ к техническим помещениям многоэтажки он получил благодаря знакомству с одним из представителей ОСМД.

Другие двое задержанных — один действующий, а второй бывший работник предприятий оборонного комплекса. Один из них собирал информацию о количестве персонала, расположении цехов, наличии боеприпасов, а также последствиях ракетных ударов. Другой — выспрашивал у бывших коллег сведения, которые могли быть использованы российскими войсками для планирования атак.

Дрон, которым один из корректировщиков наблюдал за объектами. Фото: СБУ

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, квадрокоптер, а также материалы с доказательствами агентурной деятельности. В СБУ отмечают, что один из задержанных планировал использовать беспилотник для сбора информации об украинских оборонных объектах.

Переписка одного из фигурантов с координатором. Фото: СБУ

Всем трем фигурантам инкриминируют государственную измену, разглашение информации о перемещении ВСУ и публичное оправдание вооруженной агрессии России. Двое из них уже находятся под стражей без возможности внесения залога. В отношении третьего — продолжается процедура избрания меры пресечения.

Напомним, недавно СБУ предотвратили теракт возле воинской части в Запорожье, который готовили парень с девушкой.

Также в Кривом Роге мужчина по заказу РФ готовил теракт возле ТЦК.