У Києві айтівець коригував удари РФ

Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала айтівця, який розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву. Крім того, агент РФ шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони України.

Про це інформує пресслужба СБУ у вівторок, 5 серпня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Затримання агента РФ у Києві. Фото: СБУ/Telegram

У Києві затримали агента, який коригував удари РФ по столиці

Отже, СБУ затримала у Києві ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по столиці та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

Як встановило розслідування, ворожі завдання виконував завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. У поле зору російських спецслужб киянин потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО.

Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.



У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів по місту.



Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Викриття агента ФСБ. Фото: СБУ/Telegram

Яке покарання загрожує агенту РФ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігуранта, задокументувала його розвідактивність і затримала в орендованій оселі.

На місці події виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зрадником виявився мобілізований боєць бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міністерства оборони.

Раніше засудили жительку Одеси, яка на замовлення ФСБ коригувала ракетно-дронові удари ЗС РФ по місту.