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Главная Киев Айтишник устанавливал "видеоловушки" для ударов России по Киеву

Айтишник устанавливал "видеоловушки" для ударов России по Киеву

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:27
В Киеве айтишник корректировал удары РФ
Работники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала айтишника, который расставлял "видеоловушки", чтобы корректировать удары по Киеву. Кроме того, агент РФ шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ во вторник, 5 августа, в Telegram.

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Задержание агента РФ в Киеве. Фото: СБУ/Telegram

В Киеве задержали агента, который корректировал удары РФ по столице

Итак, СБУ задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по столице и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны.

Как установило расследование, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета. В поле зрения российских спецслужб киевлянин попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

По указанию российской спецслужбы вражеский соратник фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинской ПВО.

Для этого агент за деньги ФСБ арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее присылал куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак РФ по Киеву для корректировки повторных ударов по городу.

Одновременно враг использовал скрытую онлайн-трансляцию, надеясь выявить координаты боевых позиций украинской ПВО.

Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" возле путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

Агент РФ
Разоблачение агента ФСБ. Фото: СБУ/Telegram

Какое наказание грозит агенту РФ

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигуранта, задокументировала его разведывательную деятельность и задержала в арендованном жилье.

На месте происшествия обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Агент ФСБ РФ
Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Напомним, что недавно СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ). Предателем оказался мобилизованный боец боевой бригады Государственной специальной транспортной службы Министерства обороны.

Ранее осудили жительницу Одессы, которая по заказу ФСБ корректировала ракетно-пушечные удары ВС РФ по городу.

СБУ обстрелы наказание война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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