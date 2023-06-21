Активіста, який написав на авто ООН "Useless", викликали до суду

Напис "Useless" (непотрібний — Укр.) на автівці ООН у Києві 7 червня 2023 року. Фото: yo_syp/Twitter

Активіста Йосипа Гусака викликали до суду. Чоловіку інкримінують дрібне хуліганство через написи "Useless" (непотрібний — Укр.) на автомобілях ООН, які стояли на парковці в Києві.

Про це Йосип Гусак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Судове засідання призначене на 22 вересня 2023 року. За словами активіста, у цей день — його День народження.

Чоловіку інкримінують звинувачення за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, яке передбачає покарання правопорушників за дрібне хуліганство.

Активіста Йосипа Гусака, який написав на авто ООН "Useless", викликали до суду. Скриншот

Зазначається, що правопорушник може отримати такі міри покарання, як: штраф у розмірі 3-7 неоподаткованих мінімальних доходів; громадські (40-60 годин) або виправні роботи (1-2 місяці); арешт на п’ятнадцять діб.

Справу розглядатимуть у Подільському суді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фотограф Йосип Гусак наклеїв наліпки зі словом "Useless" (непотрібні — Укр.) на автівки ООН та ВООЗ. ООН, у свою чергу, заявила про "мову ворожнечі".

Додамо, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні — підрив Каховської ГЕС, святкувала день російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.