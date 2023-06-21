Активіста, який написав на авто ООН "Useless", викликали до суду
Активіста Йосипа Гусака викликали до суду. Чоловіку інкримінують дрібне хуліганство через написи "Useless" (непотрібний — Укр.) на автомобілях ООН, які стояли на парковці в Києві.
Про це Йосип Гусак повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Активіста викликали до суду на його День народження
Судове засідання призначене на 22 вересня 2023 року. За словами активіста, у цей день — його День народження.
Чоловіку інкримінують звинувачення за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, яке передбачає покарання правопорушників за дрібне хуліганство.
Зазначається, що правопорушник може отримати такі міри покарання, як: штраф у розмірі 3-7 неоподаткованих мінімальних доходів; громадські (40-60 годин) або виправні роботи (1-2 місяці); арешт на п’ятнадцять діб.
Справу розглядатимуть у Подільському суді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що фотограф Йосип Гусак наклеїв наліпки зі словом "Useless" (непотрібні — Укр.) на автівки ООН та ВООЗ. ООН, у свою чергу, заявила про "мову ворожнечі".
Додамо, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні — підрив Каховської ГЕС, святкувала день російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.