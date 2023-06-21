Активиста, написавшего на авто ООН "Useless", вызвали в суд

Надпись "Useless" (ненужная — Укр.) на автомобиле ООН в Киеве 7 июня 2023 года. Фото: yo_syp/Twitter

Активист Иосиф Гусак был вызван в суд. Мужчине инкриминируют мелкое хулиганство из-за надписей "Useless" (ненужный — Укр.) на автомобилях ООН, стоявших на парковке в Киеве.

Об этом Иосиф Гусак сообщил на своей странице в Instagram .

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Судебное заседание назначено на 22 сентября 2023г. По словам активиста, в этот день – его День рождения.

Мужчине инкриминируют обвинения по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание правонарушителей за мелкое хулиганство.

Активиста Иосифа Гусака, написавшего на авто ООН "Useless", вызвали в суд. Скриншот

Отмечается, что правонарушитель может получить такие меры наказания как: штраф в размере 3-7 необлагаемых налогом минимальных доходов; общественные (40-60 часов) или исправительные работы (1-2 месяца); арест на пятнадцать суток.

Дело будет рассматриваться в Подольском суде.

Напомним, ранее мы писали, что фотограф Иосиф Гусак наклеил наклейки со словом "Useless" (ненужные — Укр.) на автомобили ООН и ВОЗ. ООН, в свою очередь, заявила о "языке вражды".

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