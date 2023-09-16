Бюджет Києва на 2024 рік: кияни вимагають виділити гроші на ЗСУ

Активісти під КМДА вимагають від влади віддати гроші на ЗСУ: фоторепортаж
Під КМДА в суботу зранку відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних.
На місці події побувала команда Новини.LIVE.
Сотні киян зібралися о 09:00 під стінами КМДА, вигукуючи гасло “Слава ЗСУ”. Активісти та волонтери вийшли з вимогою до влади, щоб під час формування бюджету на 2024 рік відмовитися від видатків на некритичну інфраструктуру і направити гроші на ЗСУ.
"Важливим моментом є те, що не можна витрачати бюджетні кошти напряму з місцевих бюджетів на військові потреби. Але можна брати під опіку Київську військову частину і допомагати їй з місцевого бюджету. Цей механізм є, але на нього заплющуються очі, будуються розв'язки за мільярди гривень", — сказав нам активіст Дмитро.
Загалом волонтери, які прийшли на акцію, звертають увагу на те, що дуже важко зараз закривати навіть маленькі збори. Тому закликають владу не думати, що люди здатні на все самотужки, і не розраховувати лише на донати від суспільства, а перенаправляти податки на допомогу армії.
Під час акції люди облили вивіску КМДА та центральний вхід червоною фарбою, аби привернути увагу до того, що на фронті гинуть люди, поки в Києві перекладають бруківку. Одне з гасел, яке було під час акції, – "Поки ви кладете плитку, інші кладуть життя".
Сотні людей під стінами КМДА провели понад годину. Зі стін мерії до них ніхто не вийшов, однак активісти на це і не розраховували. Результати їхніх вимог вони хочуть побачити в плані бюджету міста на 2024 рік, який будуть розглядати незабаром.
Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2024 рік було представлено Кабміном України у Верховній Раді. Спочатку було відомо про намір виділити 1,685 трлн гривень на забезпечення національної безпеки, а також близько 500 млрд гривень на соціальні потреби.