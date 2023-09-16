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Активісти під КМДА вимагають від влади віддати гроші на ЗСУ: фоторепортаж

16 вересня 2023 13:09
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бюджет Києва на 2024 рік: кияни вимагають виділити гроші на ЗСУ
Аквісти облили вхід в КМДА червоною фарбою. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під КМДА в суботу зранку відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних. 

На місці події побувала команда Новини.LIVE. 

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Сотні киян зібралися о 09:00 під стінами КМДА, вигукуючи гасло “Слава ЗСУ”. Активісти та волонтери вийшли з вимогою до влади, щоб під час формування бюджету на 2024 рік відмовитися від видатків на некритичну інфраструктуру і направити гроші на ЗСУ. 

"Важливим моментом є те, що не можна витрачати бюджетні кошти напряму з місцевих бюджетів на військові потреби. Але можна брати під опіку Київську військову частину і допомагати їй з місцевого бюджету. Цей механізм є, але на нього заплющуються очі, будуються розв'язки за мільярди гривень", — сказав нам активіст Дмитро. 

Акція під КМДА
Кияни під стінами КМДА на акції. Фото: Новини.LIVE
Гроші на армію
Акція під стінами КМДА 16 вересня. Фото: Новини.LIVE

Загалом волонтери, які прийшли на акцію, звертають увагу на те, що дуже важко зараз закривати навіть маленькі збори. Тому закликають владу не думати, що люди здатні на все самотужки, і не розраховувати лише на донати від суспільства, а перенаправляти податки на допомогу армії. 

Акція під КМДА
Гасла киян. Фото: Новини.LIVE
Акція під КМДА
Жінка з дитиною на акції під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Під час акції люди облили вивіску КМДА та центральний вхід червоною фарбою, аби привернути увагу до того, що на фронті гинуть люди, поки в Києві перекладають бруківку. Одне з гасел, яке було під час акції, – "Поки ви кладете плитку, інші кладуть життя"

КМДА
Активісти облили вхід в КМДА червоною фарбою. Фото: Новини.LIVE

Сотні людей під стінами КМДА провели понад годину. Зі стін мерії до них ніхто не вийшов, однак активісти на це і не розраховували. Результати їхніх вимог вони хочуть побачити в плані бюджету міста на 2024 рік, який будуть розглядати незабаром. 

Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2024 рік було представлено Кабміном України у Верховній Раді. Спочатку було відомо про намір виділити 1,685 трлн гривень на забезпечення національної безпеки, а також близько 500 млрд гривень на соціальні потреби.

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