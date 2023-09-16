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Активисты под КГГА требуют от власти отдать деньги на ВСУ: фоторепортаж

16 сентября 2023 13:09
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бюджет Киева на 2024 год: киевляне требуют выделить деньги на ВСУ
Аквисты облили вход в КГГА красной краской. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Под КГГА в субботу утром прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, постоянно собирающие деньги на армию, и люди, потерявшие на войне родных.

На месте происшествия побывала команда Новини.LIVE.

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Сотни киевлян собрались в 09:00 под стенами КГГА, выкрикивая лозунг "Слава ВСУ". Активисты и волонтеры вышли с требованием к власти, чтобы при формировании бюджета на 2024 год отказаться от расходов на некритическую инфраструктуру и направить деньги на ВСУ.

"Важным моментом является то, что нельзя тратить бюджетные средства напрямую из местных бюджетов на военные нужды. Однако можно брать под опеку киевскую воинскую часть и помогать ей из местного бюджета. Этот механизм есть, но на него закрываются глаза те, кто строят развязки за миллиарды гривен", — сказал нам активист Дмитрий.

Акция под КГГА
Киевляне у стен КГГА на акции. Фото: Новини.LIVE
Деньги на армию
Акция у стен КГГА 16 сентября. Фото: Новини.LIVE

В общем, пришедшие на акцию волонтеры обращают внимание на то, что очень трудно сейчас закрывать даже маленькие сборы. Поэтому призывают власть не думать, что люди способны на все своими силами, и не рассчитывать только на донаты от общества, а перенаправлять налоги на помощь армии.

Акция под КГГА
Лозунги киевлян. Фото: Новини.LIVE
Акция под КГГА
Женщина с ребенком на акции под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Во время акции люди облили вывеску КГГА и центральный вход красной краской, чтобы привлечь внимание к тому, что на фронте гибнут люди, пока в Киеве перекладывают брусчатку. Один из лозунгов, который был во время акции, – "Пока вы кладете плитку, другие кладут жизнь".

КГГА
Активисты облили вход в КГГА красной краской. Фото: Новости.

Сотни людей под стенами КГГА провели больше часа. Из стен мэрии к ним никто не вышел, однако активисты на это и не рассчитывали. Результаты их требований они хотят увидеть в плане бюджета города на 2024 год, который будет рассматриваться в скором времени.

Напомним, проект госбюджета на 2024 год был представлен Кабмином Украины в Верховной Раде. Сначала было известно о намерении выделить 1,685 трлн гривен на обеспечение национальной безопасности, а также около 500 млрд гривен на социальные нужды.

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