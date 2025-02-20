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Акція у Києві на підтримку військовополонених — фоторепортаж

20 лютого 2025 13:48
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку військовополонених — фоторепортаж
Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У четвер, 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу закликали владу сприяти поверненню захисників із російських застінок.

Докладніше про акцію можна дізнатися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Родичі та небайдужі містяни зібралися під стелою на Майдані Незалежності, щоб нагадати про захисників, які вже довгі місяці перебувають у неволі.

Серед учасників — матері, дружини, діти та побратими полонених, які не втрачають надії на їхнє повернення додому.

Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Жінки вийшли на акцію з портретами захисників. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Учасниця акції просить повернути з полону Юрія Захарука. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Акція на Майдані Незалежності. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Жінка тримає плакат із закликом повернути додому Василя Янцюка. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
У центр Києва прийшло багато людей. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Заклик до влади повернути брата з полону. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Учасник акції тримає плакат. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених у Києві 20 лютого
Симчук Володимр зник безвісти. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що український прикордонник, який майже три роки провів у полоні, повернувся додому.

А у Харкові під час акції Free Azov учасники розповіли про складні умови, в яких перебувають українські військовополонені.

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