У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку військовополонених — фоторепортаж

Акція у Києві на підтримку військовополонених — фоторепортаж
У четвер, 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу закликали владу сприяти поверненню захисників із російських застінок.
Докладніше про акцію можна дізнатися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Люди вийшли підтримати полонених військових
Родичі та небайдужі містяни зібралися під стелою на Майдані Незалежності, щоб нагадати про захисників, які вже довгі місяці перебувають у неволі.
Серед учасників — матері, дружини, діти та побратими полонених, які не втрачають надії на їхнє повернення додому.
Раніше ми повідомляли, що український прикордонник, який майже три роки провів у полоні, повернувся додому.
А у Харкові під час акції Free Azov учасники розповіли про складні умови, в яких перебувають українські військовополонені.
Читайте Новини.LIVE!