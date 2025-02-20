У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку військовополонених — фоторепортаж

Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У четвер, 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу закликали владу сприяти поверненню захисників із російських застінок.

Докладніше про акцію можна дізнатися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Родичі та небайдужі містяни зібралися під стелою на Майдані Незалежності, щоб нагадати про захисників, які вже довгі місяці перебувають у неволі.

Серед учасників — матері, дружини, діти та побратими полонених, які не втрачають надії на їхнє повернення додому.

Жінки вийшли на акцію з портретами захисників. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Учасниця акції просить повернути з полону Юрія Захарука. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Акція на Майдані Незалежності. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Жінка тримає плакат із закликом повернути додому Василя Янцюка. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У центр Києва прийшло багато людей. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Заклик до влади повернути брата з полону. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Учасник акції тримає плакат. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Симчук Володимр зник безвісти. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що український прикордонник, який майже три роки провів у полоні, повернувся додому.

А у Харкові під час акції Free Azov учасники розповіли про складні умови, в яких перебувають українські військовополонені.