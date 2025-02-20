В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку военнопленных — фоторепортаж

Акция в Киеве в поддержку военнопленных — фоторепортаж
В четверг, 20 февраля, в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники мероприятия призвали власти способствовать возвращению защитников из российских застенков.
Подробнее об акции можно узнать в фоторепортаже Новини.LIVE.
Люди вышли поддержать пленных военных
Родственники и неравнодушные горожане собрались под стелой на Майдане Независимости, чтобы напомнить о защитниках, которые уже долгие месяцы находятся в неволе.
Среди участников — матери, жены, дети и побратимы пленных, которые не теряют надежды на их возвращение домой.
Ранее мы сообщали, что украинский пограничник, который почти три года провел в плену, вернулся домой.
А в Харькове во время акции Free Azov участники рассказали о сложных условиях, в которых находятся украинские военнопленные.
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