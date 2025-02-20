В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку военнопленных — фоторепортаж

Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В четверг, 20 февраля, в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники мероприятия призвали власти способствовать возвращению защитников из российских застенков.

Подробнее об акции можно узнать в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Родственники и неравнодушные горожане собрались под стелой на Майдане Независимости, чтобы напомнить о защитниках, которые уже долгие месяцы находятся в неволе.

Среди участников — матери, жены, дети и побратимы пленных, которые не теряют надежды на их возвращение домой.

Женщины вышли на акцию с портретами защитников. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Участница акции просит вернуть из плена Юрия Захарука. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Акция на Майдане Независимости. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Женщина держит плакат с призывом вернуть домой Василия Янцюка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В центр Киева пришло много людей. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Призыв к властям вернуть брата из плена. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Участник акции держит плакат. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Симчук Владимир пропал без вести. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что украинский пограничник, который почти три года провел в плену, вернулся домой.

А в Харькове во время акции Free Azov участники рассказали о сложных условиях, в которых находятся украинские военнопленные.