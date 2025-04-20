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Американський канал під час ефіру богослужіння назвав Київ Росією

20 квітня 2025 12:19
Аркадій Пастула - Редактор
Fox News помилково підписав Київ як російське місто під час трансляції ПЦУ
Дівчина з прапором України в Києві. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Американський канал Fox News у неділю, 20 квітня, транслює великоднє богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), яке відбувається в Києві. Однак столицю підписали як російське місто.

Про це стало відомо з прямої трансляції Fox News.

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Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві транслювали одночасно з богослужінням в Москві, на якому були присутні російський диктатор Володимир Путін і патріарх Кирило.

Спочатку ефір з України підписали "Великоднє богослужіння: Київ, Україна", однак відбулася пауза, після якої зʼявився новий підпис:

"Великоднє богослужіння: Київ, Росія".

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Помилка в ефірі. Фото: скриншот

Згодом канал виправив помилку.

Нагадаємо, 20 квітня до України передали Благодатний вогонь. Прикордонники показали, як зустріли його.

Раніше український лідер Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем. За його словами, сьогодні день, що дає усім нам надію та нагадує, що зло має свою годину, а Бог — свій день.

США Київ ПЦУ Великдень помилки свято
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