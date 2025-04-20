Fox News помилково підписав Київ як російське місто під час трансляції ПЦУ

Американський канал під час ефіру богослужіння назвав Київ Росією
Американський канал Fox News у неділю, 20 квітня, транслює великоднє богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), яке відбувається в Києві. Однак столицю підписали як російське місто.
Про це стало відомо з прямої трансляції Fox News.
Київ назвали російським містом
Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві транслювали одночасно з богослужінням в Москві, на якому були присутні російський диктатор Володимир Путін і патріарх Кирило.
Спочатку ефір з України підписали "Великоднє богослужіння: Київ, Україна", однак відбулася пауза, після якої зʼявився новий підпис:
"Великоднє богослужіння: Київ, Росія".
Згодом канал виправив помилку.
Нагадаємо, 20 квітня до України передали Благодатний вогонь. Прикордонники показали, як зустріли його.
Раніше український лідер Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем. За його словами, сьогодні день, що дає усім нам надію та нагадує, що зло має свою годину, а Бог — свій день.
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