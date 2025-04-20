Fox News ошибочно подписал Киев как российский город во время трансляции ПЦУ

Девушка с флагом Украины в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Американский канал Fox News в воскресенье, 20 апреля, транслирует пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ), которое проходит в Киеве. Однако столицу подписали как российский город.

Об этом стало известно из прямой трансляции Fox News.

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Богослужение Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве транслировали одновременно с богослужением в Москве, на котором присутствовали российский диктатор Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Сначала эфир из Украины подписали "Пасхальное богослужение: Киев, Украина", однако произошла пауза, после которой появилась новая подпись:

"Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Ошибка в эфире. Фото: скриншот

Впоследствии канал исправил ошибку.

Напомним, 20 апреля в Украину передали Благодатный огонь. Пограничники показали, как встретили его.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поздравил граждан с Пасхой. По его словам, сегодня день, который дает всем нам надежду и напоминает, что зло имеет свой час, а Бог — свой день.