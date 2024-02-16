Аналітики ідентифікували ракету, яка вибухнула на Київщині — що це за зброя

Вирва від північнокорейської балістичної ракети KN-23. Фото: скриншот

Українським аналітикам вдалося ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області. За попередньою інформацією, армія Росії використовувала оперативно-тактичну балістичну ракету KN-23, яку отримала від Пхеньяну.

Про це повідомив головний редактор Defence Express Олег Катков в коментарі виданню "Інформатор.ua".

РФ атакувала Київщину ракетою з КНДР

Як повідомляється, через вибух в лісі Бучанської громади Київської області утворилася величезна вирва, а в 40-метровому радіусі були випалені всі насадження. Ці факти можуть свідчити, що корейські снаряди більш руйнівні, ніж російські аналоги. Однак за словами Каткова, це не зовсім так.

"По-перше, розмір воронки безпосередньо залежить від ґрунту. Так, якщо ґрунт піщаний, то воронка буде більше, ніж у випадку з кам'янистою. Також залежить від механізму підриву. Якщо бойова частина детонує після заглиблення в ґрунт, то воронка знову ж таки буде більше. Є дуже багато змінних факторів - навіть температура ґрунту впливає на це", — розповів він.

Ракета KN-23 — що відомо

Північнокорейський ОТРК KN-23. Джерело: Defence Express

Встановлено, що вирву утворила північнокорейська ракета KN-23, яка за своїми характеристиками, аналогічна російському комплексу "Іскандер". Довжиною вона приблизно 7,5 метра, 0,95 метра у діаметрі та у повному спорядженні важить майже 3,4 тисячі тонн. Водночас аналітики висунули гіпотезу, що Пхеньян зміг отримати одиницю "Іскандеру" від Москви, шляхом чого і побудував комплекс. Єдина відмінність від російської версії — KN-23 може нести лише одну ракету, тоді як "Іскандер" — дві.

Порівняння хвостових частин KN-23 та "Іскандера". Джерело: Defence Express

Нагадаємо, раніше в мережу вже потрапили знімки уламків однієї зі збитих балістичних ракет, яка атакувала Київ, що підтвердило інформацію про використання Росією ракет з КНДР.

Додамо, експерти з британської організації Conflict Armament Research (CAR) виявили на рештках однієї з балістичних ракет, запущених Росією у напрямку України, ручний корейський символ.