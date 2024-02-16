Аналитики идентифицировали ракету, которая взорвалась на Киевщине — что это за оружие

Вырва от северокорейской баллистической ракеты KN-23. Фото: скриншот

Украинским аналитикам удалось идентифицировать разразившуюся в Киевской области северокорейскую баллистическую ракету. По предварительной информации, армия России использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету KN-23, полученную от Пхеньяна.

Об этом сообщил главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии изданию "Информатор.ua".

РФ атаковала Киевскую область ракетой из КНДР

Как сообщается, из-за взрыва в лесу Бучанской громады Киевской области образовалась огромная воронка, а в 40-метровом радиусе были выжжены все насаждения. Эти факты могут свидетельствовать о том, что корейские снаряды более разрушительны, чем российские аналоги. Однако, по словам Каткова, это не совсем так.

"Во-первых, размер воронки напрямую зависит от почвы. Так, если почва песчаная, то воронка будет больше, чем в случае с каменистой. Также зависит от механизма взрыва. Если боевая часть детонирует после углубления в почву, то воронка опять-таки будет больше. Есть очень много переменных факторов — даже температура почвы влияет на это", — рассказал он.

Ракета KN-23 — что известно

Северокорейский ОТРК KN-23. Источник: Defence Express

Установлено, что воронку образовала северокорейская ракета KN-23, которая по своим характеристикам аналогична российскому комплексу "Искандер". Длиной она примерно 7,5 метра, 0,95 метра в диаметре, и в полном снаряжении весит почти 3,4 тысячи тонн. В то же время, аналитики выдвинули гипотезу, что Пхеньян смог получить единицу "Искандера" от Москвы, путем чего и построил комплекс. Единственное отличие от российской версии — KN-23 может нести только одну ракету, тогда как "Искандер" — две.

Сравнение хвостовых частей KN-23 и "Искандера". Источник: Defence Express

Напомним, ранее в сеть уже попали снимки обломков одной из сбитых баллистических ракет, атаковавшей Киев, что подтвердило информацию об использовании Россией ракет из КНДР.

Эксперты из британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили на остатках одной из баллистических ракет, запущенных Россией в направлении Украины, ручной корейский символ.