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Аномальна погода — у Києві зафіксували відразу чотири рекорди 2 квітня

3 квітня 2024 15:11
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Козюк Тетяна
редактор
Аномальна погода — у Києві зафіксували відразу чотири рекорди 2 квітня
Весна у Києві. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві зафіксували відразу чотири температурні рекорди у вівторок, 2 квітня. Йдеться про рівень тепла та швидкість вітру. 

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

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Зазначається, що температура повітря у вівторок виявилася найтеплішою для цього дня, адже стовпчики термометрів не опустилися нижче 12,1 °С. До прикладу, попередній подібний рекорд фіксували у 1951 році, тоді значення перевищено на 2,4 °С. 

Що стосується максимальної температури, то вона досягнула позначки у 26,9 °С. Це на 3,8 °С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

Зрештою, середньодобова температура повітря виявилася найвищою і склала аж 16,4 °С. Ці дані перевищили показник 1990 та 2017 років на 2,4 °С, а кліматичну норму — на 9,9 °С.

Четвертий рекордний показник — швидкість вітру, яка 2 квітня досягла 19 м/с. Це значення перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

Нагадаємо, 2 квітня через сильний вітер без світла залишилися 276 населених пунктів України. Найбільше електромережі пошкоджені у Київській області.

Також про погіршення погодніх умов попереджали жителів Львова та області. 

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Київ
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