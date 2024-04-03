Аномальна погода — у Києві зафіксували відразу чотири рекорди 2 квітня

Весна у Києві. Фото: УНІАН

У Києві зафіксували відразу чотири температурні рекорди у вівторок, 2 квітня. Йдеться про рівень тепла та швидкість вітру.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Зазначається, що температура повітря у вівторок виявилася найтеплішою для цього дня, адже стовпчики термометрів не опустилися нижче 12,1 °С. До прикладу, попередній подібний рекорд фіксували у 1951 році, тоді значення перевищено на 2,4 °С.

Що стосується максимальної температури, то вона досягнула позначки у 26,9 °С. Це на 3,8 °С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

Зрештою, середньодобова температура повітря виявилася найвищою і склала аж 16,4 °С. Ці дані перевищили показник 1990 та 2017 років на 2,4 °С, а кліматичну норму — на 9,9 °С.

Четвертий рекордний показник — швидкість вітру, яка 2 квітня досягла 19 м/с. Це значення перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

Нагадаємо, 2 квітня через сильний вітер без світла залишилися 276 населених пунктів України. Найбільше електромережі пошкоджені у Київській області.

Також про погіршення погодніх умов попереджали жителів Львова та області.