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Аномальная погода — в Киеве зафиксировали сразу четыре рекорда 2 апреля

3 апреля 2024 15:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Аномальная погода — в Киеве зафиксировали сразу четыре рекорда 2 апреля
Весна в Киеве. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве зафиксировали сразу четыре температурных рекорда во вторник, 2 апреля. Речь идет об уровне тепла и скорости ветра.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Отмечается, что температура воздуха во вторник оказалась самой теплой в этот день, ведь столбики термометров не опустились ниже 12,1 °С. К примеру, подобный рекорд фиксировали в 1951 году, тогда значение превышено на 2,4 °С.

Что касается максимальной температуры, то она достигла отметки в 26,9 °С. Это на 3,8 °С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Наконец, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой и составила 16,4 °С. Эти данные превысили показатель 1990 и 2017 годов на 2,4 °С, а климатическую норму — на 9,9 °С.

Четвертый рекордный показатель — скорость ветра, которая 2 апреля достигла 19 м/с. Это значение превысило 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Напомним, 2 апреля из-за сильного ветра без света остались 276 населенных пунктов Украины. Больше электросети повреждены в Киевской области.

Также об ухудшении погодных условий предупреждали жителей Львова и области.

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