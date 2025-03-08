Погода в Києві 9 березня — детальний прогноз на завтра

Сонячна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

У Києві та області 9 березня очікується малохмарна та суха погода. Протягом дня буде спостерігатися значне потепління, а завдяки високому атмосферному тиску опадів не передбачається.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в Київській області 9 березня

Карта температур в Україні 9 березня. Фото: Метеопост

Вітер по Київській області віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься -2...+3 °C, а вдень різко прогріється до +13...+18 °C.

Прогноз погоди у Києві 9 березня

У Києві погодні умови будуть подібними — прогнозується, що небо буде ясним, дощів не очікується. Вночі температура повітря сягатиме +1...+3 °C, а вдень підніметься до +16...+18 °C. Вітер буде південно-східний, помірний, без різких поривів. Уранці та ввечері вологість повітря підвищиться, через що відчутно похолоднішає.

Нагадаємо, синоптики попередили про можливий сніг у березні та назвали дати, коли може різко погіршитись погода.

Також стало відомо, яка буде погода у Харкові в неділю, 9 березня.