Погода в Киеве 9 марта — подробный прогноз на завтра

Солнечная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В Киеве и области 9 марта ожидается малооблачная и сухая погода. В течение дня будет наблюдаться значительное потепление, а благодаря высокому атмосферному давлению осадков не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в Киевской области 9 марта

Карта температур в Украине 9 марта. Фото: Метеопост

Ветер по Киевской области будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться -2...+3 °C, а днем резко прогреется до +13...+18 °C.

Прогноз погоды в Киеве 9 марта

В Киеве погодные условия будут подобными — прогнозируется, что небо будет ясным, дождей не ожидается. Ночью температура воздуха будет достигать +1...+3 °C, а днем поднимется до +16...+18 °C. Ветер будет юго-восточный, умеренный, без резких порывов. Утром и вечером влажность воздуха повысится, из-за чего ощутимо похолодает.

Напомним, синоптики предупредили о возможном снеге в марте и назвали даты, когда может резко ухудшиться погода.

Также стало известно, какая будет погода в Харькове в воскресенье, 9 марта.