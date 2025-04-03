Апеляційний суд зменшив вирок екссудді Чаусу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Розглянувши матеріали, судді скасували попередній вирок та призначили нове покарання — 8 років і 6 місяців позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Деталі справи
"3 квітня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін обвинувачення, захисту та обвинуваченого на вирок ВАКС від 14.06.2023, яким колишнього суддю одного з районних судів м. Києва визнано винуватим у проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища", — ідеться в повідомленні.
Суд першої інстанції виніс вирок, призначивши вказаній особі 10 років ув'язнення, заборону обіймати посади в судовій системі та конфіскацію всього належного їй майна.
За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення, скасувала вирок ВАКС і винесла нове рішення, яким колишньому судді призначено покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, за отримання неправомірної вигоди. Згідно з вироком, засуджений залишений під вартою.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України визнав колишнього суддю Дніпровського районного суду столиці Миколу Чауса винним у вимаганні хабаря розміром 150 тисяч доларів США. Чаусу визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.
Раніше колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали невідомі особи, виявили в одному із сіл у Вінницькій області.
Читайте Новини.LIVE!