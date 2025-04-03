Апеляційний суд зменшив вирок екссудді Чаусу

Микола Чаус. Фото: УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Розглянувши матеріали, судді скасували попередній вирок та призначили нове покарання — 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Читайте також:

Деталі справи

"3 квітня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін обвинувачення, захисту та обвинуваченого на вирок ВАКС від 14.06.2023, яким колишнього суддю одного з районних судів м. Києва визнано винуватим у проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища", — ідеться в повідомленні.

Суд першої інстанції виніс вирок, призначивши вказаній особі 10 років ув'язнення, заборону обіймати посади в судовій системі та конфіскацію всього належного їй майна.

За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення, скасувала вирок ВАКС і винесла нове рішення, яким колишньому судді призначено покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, за отримання неправомірної вигоди. Згідно з вироком, засуджений залишений під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України визнав колишнього суддю Дніпровського районного суду столиці Миколу Чауса винним у вимаганні хабаря розміром 150 тисяч доларів США. Чаусу визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Раніше колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали невідомі особи, виявили в одному із сіл у Вінницькій області.