Апелляционный суд уменьшил приговор экс-судье Чаусу

Николай Чаус. Фото: УНИАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла новое решение по делу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Рассмотрев материалы, судьи отменили предыдущий приговор и назначили новое наказание — 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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"3 апреля 2025 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон обвинения, защиты и обвиняемого на приговор ВАКС от 14.06.2023, которым бывший судья одного из районных судов г. Киева признан виновным в просьбе предоставить ему неправомерную выгоду в особо крупном размере для себя за совершение в интересах третьего лица действия с использованием служебного положения", — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции вынес приговор, назначив указанному лицу 10 лет заключения, запрет занимать должности в судебной системе и конфискацию всего принадлежащего ему имущества.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения, отменила приговор ВАКС и вынесла новое решение, которым бывшему судье назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности, за получение неправомерной выгоды. Согласно приговору, осужденный оставлен под стражей.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины признал бывшего судью Днепровского районного суда столицы Николая Чауса виновным в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов США. Чаусу определили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Ранее бывшего судью Николая Чауса, которого похитили неизвестные лица, обнаружили в одном из сел в Винницкой области.