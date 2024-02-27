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Арешт офісу "Сінево" у Києві — в ДБР розповіли деталі справи

27 лютого 2024 15:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Арешт офісу "Сінево" у Києві — в ДБР розповіли деталі справи
Лабораторія компанії "Сінево". Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань зробило офіційну заяву після повідомлень "Сінево" про арешт головного офісу компанії в Києві. У відомстві наголосили, що розслідування ведеться ще з 2022 року і воно не перешкоджає діяльності медичного підприємства.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 27 лютого.

Розслідування ДБР щодо "Сінево"

"Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства", — йдеться в повідомленні.

Під час розслідування перевірялася законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

"Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось", — зазначили в ДБР.

Правоохоронці нагадують, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

Раніше ми повідомляли, що співробітники ДБР наклали арешт на головний офіс компанії мережі амбулаторій "Сінево Україна". Представники компанії заявили, що невдовзі повністю припинять роботу мережі лабораторій в Україні. 

Також ДБР наклало арешт на майно художниці та екснареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Йдеться про дві квартири в Києві, одну в Харкові та земельну ділянку. 

Київ
ДБР
корупція
Україна
розслідування

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