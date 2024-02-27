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Арест офиса "Синево" в Киеве — в ГБР рассказали детали дела

27 февраля 2024 15:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Арест офиса "Синево" в Киеве — в ГБР рассказали детали дела
Лаборатория компании "Синево". Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований сделало официальное заявление после сообщений "Синево" об аресте головного офиса компании в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что расследование ведется еще с 2022 года и не препятствует деятельности медицинского предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 27 февраля.

Расследование ГБР в отношении "Синево"

"Работники ГБР еще с 2022 года осуществляют досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия", — говорится в сообщении.

В ходе расследования проверялась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.

"Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности, не проводилось", — отметили в ГБР.

Правоохранители напоминают, что указанный арест являлся неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР наложили арест на головной офис компании сети амбулаторий "Синево Украина". Представители компании заявили, что скоро полностью прекратят работу сети лабораторий в Украине.

Также ГБР наложило арест на имущество художницы и экс-невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

Киев
ГБР
коррупция
Украина
расследование

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