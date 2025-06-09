У КМВА планують передавати арештовані квартири ВПО — деталі

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Київська міська військова адміністрація спільно з Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розробляє пілотний проєкт, який має на меті допомогти українцям, що втратили своє житло через війну. Відтак планується, що арештоване майно передаватимуть на потреби внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив своє житло внаслідок війни.

Про це повідомив начальника КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 9 червня.

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Арештоване житло для ВПО та постраждалих — що відомо

У межах ініціативи напрацьовується механізм передачі арештованих квартир під тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб та громадян, які залишились без даху над головою.

Йдеться про ефективне використання наявних ресурсів для розв’язання однієї з найболючіших проблем сьогодення — забезпечення житлом тих, хто постраждав найбільше.

"Київ сьогодні — це не просто столиця, а точка опори для українців, які втратили дім через війну. Ми не маємо права залишати ці виклики без відповіді. Тому спільна ініціатива з АРМА — це важливий крок до системного вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих категорій.

КМВА готова включатися в такі проєкти, бо це про конкретну допомогу конкретним людям. Київ має всі потрібні для цього ресурси, критично важливо правильно їх використати", — заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

А також додав, що столичний проєкт буде пілотним і в разі успіху буде мультиплікований на інші регіони країни.

За словами Ткаченка, КМВА працюватиме разом з АРМА для того, щоб проєкт був максимально ефективним та вирішував потребу в житлі для тих, хто потребує цього найбільше і не може чекати.

Скриншот повідомлення очільника КМВА/Facebook

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